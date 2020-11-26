Гильерме включен в команду недели ЛЧ

Маринато Гильерме
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Игрок сборной России помог своей команде сыграть вничью с «Атлетико» (0:0). Гильерме записал на свой счет 5 сейвов.
Команда недели ЛЧ выглядит так:
Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»).
Защитники: Сержиньо Дест («Барселона»), Оскар Вендт, Нико Эльведи (оба — «Боруссия», Менхенгладбах), Зайду Сануси («Порту»).
Полузащитники: Робин Госенс «(Аталанта»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ларс Штиндль («Боруссия», Менхенгладбах) и Кингсли Коман («Бавария»).
Нападающие: Чиро Иммобиле («Лацио») и Мартин Брейтуэйт («Барселона»). 0