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    Гильерме включен в команду недели ЛЧ

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    Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме вошел в команду недели по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме

    Игрок сборной России помог своей команде сыграть вничью с «Атлетико» (0:0). Гильерме записал на свой счет 5 сейвов.

    Команда недели ЛЧ выглядит так:

    Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»).

    Защитники: Сержиньо Дест («Барселона»), Оскар Вендт, Нико Эльведи (оба — «Боруссия», Менхенгладбах), Зайду Сануси («Порту»).

    Полузащитники: Робин Госенс «(Аталанта»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ларс Штиндль («Боруссия», Менхенгладбах) и Кингсли Коман («Бавария»).

    Нападающие: Чиро Иммобиле («Лацио») и Мартин Брейтуэйт («Барселона»). 0

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