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    Гризманн остался в запасе «Барселоны» на матч с «Динамо» Киев

    «Динамо» Киев — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона».

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    «Динамо»: Бущан, Кендзера, Караваев, Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев, де Пена, Гармаш, Шапаренко, Буяльский.

    Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Бол, Попов, Бэлуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Супряга, Клейтон.

    «Барселона»: тер Штеген, Фирпо, Дест, Лангле, Мингеса, Аленья, Коутиньо, Педри, Пьянич, Тринкау, Брэйтуэйт.

    Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Матеус Фернандес, де ла Фуэнте.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.87, на успех «Динамо» — 8.40, на ничью — 5.70. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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