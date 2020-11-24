«Динамо» Киев — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Караваев, Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев, де Пена, Гармаш, Шапаренко, Буяльский.

Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Бол, Попов, Бэлуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Супряга, Клейтон.

«Барселона»: тер Штеген, Фирпо, Дест, Лангле, Мингеса, Аленья, Коутиньо, Педри, Пьянич, Тринкау, Брэйтуэйт.

Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Матеус Фернандес, де ла Фуэнте.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.87, на успех «Динамо» — 8.40, на ничью — 5.70. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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