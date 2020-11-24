«Динамо» Киев — «Барселона». Прогноз (к. 1.84) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

24 ноября на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоится матч 4 тура Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Барселоной». Начало поединка в 23:00 по Москве. Прогноз на «Динамо» Киев — «Барселона».

«Динамо» Киев

У киевлян всего одно очко после трех туров. Команда Мирчи Луческу заработала очко в игре с «Ференцварошем» (2:2). «Ювентусу» хозяева проиграли 0:2, а «Барселоне» — 1:2.

«Динамо» потерял некоторых ключевых футболистов. речь идет о Сергее Сидорчуке и Викторе Цыганкове. Мирча Луческу заявил, что они вряд ли смогут восстановиться после коронавируса ко вторнику. Кроме того, есть вопросы по Жерсону Родригесу, Андриевскому и Шабанову.

«Бело-синие», после поражения в 3 туре ЛЧ от «Барсы» уступили «Шахтеру» в УПЛ со счетом 0:3. Серию удалось прервать победой над «Ингульцом» (2:0).

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В четырех домашних матчах команда победила лишь один раз, забив два гола.

«Барселона»

«Каталонцы» в прошлой игре уступили «Атлетико» 0:1. До этого подопечные Кумана не знали вкуса поражений на протяжении четырех матчей — 3 победы и ничья.

В ЛЧ «Барселона» одолела «Ювентус» (2:0) и «Динамо» (2:1). Набрав 9 очков, «сине-гранатовые» лидируют в своей таблице.

В чемпионате Испании гости разгромили «Бетис» 5:2 и потеряли очки в игре с «Алавесом» (1:1).

У «Барсы» достаточно много потерь. Месси и де Йонг получили отдых. Серджи Роберто, Бускетс, Пике и Фати травмированы. Вдобавок и с Дембеле ситуация непонятна из-за травмы плеча.

Прогноз и ставка

Котировки на эту игру следующие: 4.90 на победу киевлян, 1.69 на победу «каталонцев» и 4.10 на ничью.

У «Динамо» есть потери. «Барса» тоже имеет проблемы с кадрами. При оптимальных составах команды сыграли 2:1 в пользу «сине-гранатовых».

Неоптимальный состав обороны и центральной линии «Динамо» открывает отличные возможности для гостей. Однако и при оптимальном составе «Барселона» побеждала с отрывом в два и более голов лишь в двух из пяти поединков. Наша ставка — тотал меньше 3.0 за 1.84. Хозяева закроются в обороне и будут играть от защиты. 0