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    «Динамо» Киев — «Барселона». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в ЛЧ 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Барселона»
    Лионель Месси
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев будет принимать «Барселону». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Барселона».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 24 Ноября 2020 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.00
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.67
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    «Динамо» Киев

    Украинская команда в сложной для себя группе успела отстать от «Барсы» на 9 баллов, а от «Ювентуса» — на 5. В турнирной таблице группы G она занимает третье место с 1 очком в копилке.

    В дебютной еврокубковой встрече «Динамо» Киев у себя дома потерпело поражение от «Ювентуса» (0:2). После игры с туринцами бело-голубые победили «Александрию» в УПЛ (1:0).

    Первый балл в Лиге чемпионов бело-синие заработали в противостоянии с клубом «Ференцварош» (2:2). А затем в домашнем чемпионате подопечные Мирчи Луческу взяли верх над «Днепр-1» (2:1).

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    Далее на «Камп Ноу» «Динамо» Киев не справилось с «Барселоной» (1:2). В УПЛ столичный клуб проиграл «Шахтеру» (0:3) и победил «Ингулец» (2:0). В таблице Премьер-лиги динамовцы лидируют с 23 очками на счету.

    «Барселона»

    В отличие от чемпионата, в еврокубках дела у каталонского гранда складываются пока неплохо. В трех играх «блауграна» заработала 9 баллов и расположилась на первом месте в группе G, опередив «Юве» на 3 пункта.

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    • В стартовом поединке в Лиге чемпионов «Барселона» разгромила «Ференцварош» (5:1). А затем она сразилась на «Камп Ноу» с «Реалом». В этом Эль-Класико хозяева проиграли (1:3).

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    • Далее в ЛЧ подопечные Рональда Кумана победили «Ювентус» в Турине, а в Примере была потеря очков в противостоянии с «Алавесом» (1:1). В третьем матче в еврокубках каталонцы переиграли «Динамо» Киев (2:1).

    В Ла Лиге «Барселона» успела разобраться с «Бетисом» (5:2) и уступила «Атлетико» (0:1). В чемпионате команда Рональда Кумана опустилась на 12 место. За 8 матчей она заработала всего 11 очков.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 4.88, ничья оценивается в 4.56, а на победу «Барселоны» — 1.66.

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    Украинская команда продолжает страдать из-за кадровых потерь, связанных с коронавирусом. А в составе «Барсы» много травмированных.

    Кроме того, стало известно, что Лео Месси и Де Йонг не летят в Киев. У каталонцев сейчас все хорошо в ЛЧ, поэтому напрягаться они не будут. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.72. 0

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    «Динамо» Киев — «Барселона». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в ЛЧ 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Киев — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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