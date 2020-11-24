«Динамо» Киев — «Барселона». Прогноз (к. 2.26) и ставки на Лигу чемпионов 24 ноября 2020 года

Киевское «Динамо» встретится на своем поле с «Барселоной» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Киеве 24 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Барселона».

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» после трех туров занимает предпоследнее место в группе. Правда, украинский гранд опережает венгерский «Ференцварош» всего лишь по дополнительным показателям.

В первом туре киевляне проиграли дома «Ювентусу». В целом неплохой матч, динамовцы достойно выглядели на фоне чемпиона Италии, хоть и уступили.

Единственное на данный момент очко «Динамо» набрало в гостевой игре с «Ференцварошем». Но как раз этим матчем Мирча Луческу имеет право быть недоволен больше всего. «Динамо» вело 0:2, но в итоге ничья — 2:2. Команда Луческу ужасно провела второй тайм.

А в начале ноября «Динамо» выдало шикарный матч на «Камп Ноу». «Барса» выиграла, но, во-первых, всего лишь 2:1, а во-вторых — киевляне несколько раз могли сравнять счет.

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Удивляет еще и то, что «Динамо» демонстрирует прилично игру, даже несмотря на многочисленные проблемы с составом. Сейчас тоже не совсем понятно, на кого Луческу сможет рассчитывать в предстоящем матче.

«Барселона»

А вот «Барселона» уже определилась с составом на матч с «Динамо». В Киев по разными причинам не полетели Жерар Пике, Ансу Фати, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг и Самуэль Умтитти. И самое главное — против «Динамо» не сыграет Лионель Месси, которому предоставили несколько выходных.

Тренерский штаб «Барсы» вполне резонно решил, что сейчас нет смысла играть основным составом, учитывая, что команда уже одной ногой в плей-офф. «Барселона» выиграла три первых матча, благодаря чему единолично возглавляет группу. Матч с «Динамо» сейчас явно не в приоритете.

При этом «Барселона» обеспечит себе участие в 1/8 финала ЛЧ даже в случае ничейного результата в Киеве.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 4.75, на ничью за 4.30, а на победу «Барселоны» — за 1.72.

Изначально коэффициент на победу «Динамо» был под 7.00, но после новостей о составе «Барсы» расклад в линии существенно изменился.

Шансы хозяев поля как минимум не проиграть действительно стали значительно выше. Во-первых, «Барса» будет без Месси, а это уже невероятно важный нюанс. Все знают, что очень часто «Барселона» с Месси и без него — просто две разные команды.

Так что есть смысл рискнуть. Ставка — «Динамо» Киев не проиграет за 2.26. Или ставка на победу «Динамо» хотя бы в одном тайме за 2.62. 2