Семин: Люди, помешавшие трансферу Кварахцелии, хотели нанести определенный ущерб «Локомотиву»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как отреагировал на нежелание руководителей клуба подписывать контракт с Хвичей Кварахцелией.

Летом 2019 года Кварахцелия стал игроком казанского «Рубина».

«Было очень грустно. Мы теряли талантливого игрока. Хвича тоже расстроился, но жизнь продолжается. Желаю ему дальнейших успехов. Пусть покоряет футбольные вершины.

Впечатление, что люди, которые помешали трансферу, хотели нанести определенный ущерб Локомотиву», — сказал Семин «Чемпионату».

В текущем сезоне Кварахцелия провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Хвича Кварахцелия заразился коронавирусом. 0