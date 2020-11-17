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    Отец Кварахцелии рассказал, как Хвича уходил из «Локомотива»

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    Бадри Кварахцелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Квархцелии, рассказал подробности ухода сына из московского «Локомотива».

    Хвича Кварахцелия
    Хвича Кварахцелия

    «Конечно, я переживал, когда ему в "Локомотиве" говорили: "Оставайся на год просмотра". А после этого был рад, что сын оказался в "Рубине", где ему дают играть в футбол.

    Общался ли с Семиным? Нет, мое общение с российским футболом — через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Семиным, что у тренера выступили слезы. "Пап, я увидел его слезы и сам заплакал", — рассказывал мне Хвича после того, как прощался с клубом.

    Что касается выбора "Локомотива", то мы общались с Мамукой, видели возможность, что Хвича проявил себя в "Локомотиве". Тем более тренировал Семин, которого я видел в "Габале", и знал, что он легенда российского футбола, здорово работает с молодыми игроками.

    Не буду говорить, какие еще команды нас звали, но мы выбрали Локо», — приводит слова Кварахцелии-старшего «Чемпионат».

    Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Хвича Кварахцелия заразился коронавирусом.

    В текущем сезоне Кварахцелия провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 0

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