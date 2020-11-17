Отец Кварахцелии рассказал, как Хвича уходил из «Локомотива»

, отец полузащитника «Рубина», рассказал подробности ухода сына из московского «Локомотива».

«Конечно, я переживал, когда ему в "Локомотиве" говорили: "Оставайся на год просмотра". А после этого был рад, что сын оказался в "Рубине", где ему дают играть в футбол.

Общался ли с Семиным? Нет, мое общение с российским футболом — через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Семиным, что у тренера выступили слезы. "Пап, я увидел его слезы и сам заплакал", — рассказывал мне Хвича после того, как прощался с клубом.

Что касается выбора "Локомотива", то мы общались с Мамукой, видели возможность, что Хвича проявил себя в "Локомотиве". Тем более тренировал Семин, которого я видел в "Габале", и знал, что он легенда российского футбола, здорово работает с молодыми игроками.

Не буду говорить, какие еще команды нас звали, но мы выбрали Локо», — приводит слова Кварахцелии-старшего «Чемпионат».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Хвича Кварахцелия заразился коронавирусом.

В текущем сезоне Кварахцелия провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 0