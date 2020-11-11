Миранчук: Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев

Полузащитник сборной Россиирассказал, как проходит адаптация в «Аталанте».

В минувшие выходные Алексей Миранчук забил дебютный гол в Серии А globallookpress.com 10 000 Бонус новичкам Играть!

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» перед началом текущего сезона.

«Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой — я сосредоточен только на работе. Нет чего-то, что бы отвлекало.

В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трёх раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому.

Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве всё было по-другому», — приводятся слова Миранчука в «телеграме» сборной России. 0