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    Миранчук: Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев

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    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, как проходит адаптация в «Аталанте».

    В минувшие выходные Алексей Миранчук забил дебютный гол в Серии А
    В минувшие выходные Алексей Миранчук забил дебютный гол в Серии А

    Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» перед началом текущего сезона.

    «Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой — я сосредоточен только на работе. Нет чего-то, что бы отвлекало.

  • Гол Миранчука спас «Аталанту» от поражения в матче с «Интером»
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    • В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трёх раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому.

    Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве всё было по-другому», — приводятся слова Миранчука в «телеграме» сборной России. 0

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