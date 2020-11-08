«Аталанта» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

Миланскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 58-й минуте открыли миланцы. Янг подключился к атаке по флангу и навесил в штрафную — Лаутаро Мартинес выпрыгнул и кивком головы переправил мяч в дальний угол.

Спустя минуту в составе «Аталанты» вышел на замену россиянин Алексей Миранчук, а на 79-й минуте полузащитник сравнял счет, забив дебютный гол в Серии А.

Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной «Интера» — Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Ханданович не дотянулся.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Интер 1:1 Голы: 0:1 Лаутаро Мартинес (58'), 1:1 Алексей Миранчук (79') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой (Луис Мурьель, 73'), Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Руслан Малиновский (Алексей Миранчук, 59'), Ханс Хатебур, Matteo Ruggeri (Johan Mojica, 90'), Марио Пашалич (Маттео Пессина, 59'), Дуван Сапата (Sam Lammers, 73') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Эшли Янг (Danilo D'Ambrosio, 83'), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 70'), Николо Барелла, Маттео Дармиан (Ашраф Хакими, 83'), Марсело Брозович, Алексис Санчес (Иван Перишич, 74'), Лаутаро Мартинес (Ромелу Лукаку, 74') Предупреждения: Лаутаро Мартинес (30'), Берат Джимсити (33'), Стефан де Врей (44'), Артуро Видаль (69')

«Аталанта» занимает пятое место, набрав 13 очков, а «Интер» — шестое. У команды Антонио Конте 12 очков.

21 ноября «Аталанта» сыграет на выезде со «Специей». «Интер» 22 ноября примет «Торино».

Календарь и таблица Серии А

В другом матче отчетного тура «Дженоа» на своем поле уступила «Роме» со счетом 1:3.

Все три мяча римлян забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян. За генуэзцев отличился Марко Пьяца.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Рома 1:3 Голы: 0:1 Генрих Мхитарян (45'), 1:1 Marko Pjaca (50'), 1:2 Генрих Мхитарян (67'), 1:3 Генрих Мхитарян (85') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито, Маттья Бани, Давиде Бираски, Андреа Мазиелло (Паоло Гильоне, 70'), Лукас Лерагер (Маттиа Дестро, 81'), Миха Зайц (Милан Бадель, 81'), Иван Радованович (Лука Пеллегрини, 70'), Marko Pjaca (Горан Пандев, 61'), Николо Ровелла, Gianluca Scamacca Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини (Гонсало Вильяр, 87'), Педро Родригес, Жордан Верету, Леонардо Спинаццола (Бруно Перес, 15'), Генрих Мхитарян, Борха Майораль (Бриан Кристанте, 60') Предупреждение: Миха Зайц (6')

«Рома» набрала 14 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице серии А, «Дженоа», имея в активе пять очков, опустилась на 18-е место.

В следующем туре «Рома» дома сыграет против «Пармы», а «Дженоа» в гостях встретится с «Удинезе». 0