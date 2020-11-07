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    • «Ахмат» вырвал победу у «Тамбова»
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    «Ахмат» вырвал победу у «Тамбова»

    «Тамбов» — «Ахмат»: счет 0:1, обзор гола

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    Единственный гол решил судьбу встречи «Тамбова» и «Ахмата». Гости выиграли 1:0 в матче 14 тура российской Премьер-лиги.

    Валон Бериша
    Валон Бериша

    На 87 минуте Артем Тимофеев замкнул прострел в штрафную площадь «волков» и подарил «Ахмату» третью победу подряд.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Тамбов — Ахмат 0:1
    Гол: 0:1 Артём Тимофеев (87') Тамбов: Сергей Рыжиков, Алексей Рыбин, Евгений Шляков, Алексей Грицаенко, Сослан Таказов, Адесойе Ойеволе, Вараздат Ароян, Павел Карасев (Виталий Шахов, 90'), Валерий Чуперка, German Onugkha (Михаил Костюков, 81'), Александр Карапетян (Sebastien Thill, 76') Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Бернард Бериша (Лечи Садулаев, 73'), Артём Полярус (Евгений Харин, 56'), Антон Олегович Швец, Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе (Марат Быстров, 56'), Владимир Ильин (Islam Alsultanov, 90') Предупреждения: Максим Ненахов (33'), German Onugkha (44'), Владимир Ильин (82')

    Подопечные Андрея Талалаева набрали 23 очка. Сейчас они занимают 7 место. «Тамбов» находится на 13 строчке, имея на своем счету 12 пунктов. 0

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