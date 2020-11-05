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    Луческу: «Динамо» заслужило как минимум ничью в матче с «Барселоной»

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    18-летний голкипер «Динамо» Руслан Нещерет в матче с «Барселоной» сделал 12 сэйвов.

    «Мы провели хорошую игру, но, к сожалению, начали матч плохо: позволили сопернику приблизиться к нашей штрафной площади и заработали фол, который привел к пенальти.

    Когда речь идет о Месси, его блокировать очень сложно. Как мне сказали помощники, пенальти был назначен не совсем справедливо. После этого мы начали играть намного лучше, имели много возможностей для взятия ворот, были выходы один на один, но важную роль сыграло отсутствие опыта, из-за чего мы не смогли реализовать наши моменты.

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    • Думаю, мы, как минимум, заслуживали ничью, но, учитывая те факты и условия, в которых мы оказались, я доволен игрой ребят.

    Хочу отметить дебют Нещерета, который сделал фантастические сейвы, их количество и качество придали команде уверенности. Это был очень хороший дебют для него, учитывая, что другие два вратаря — Бущан и Бойко — отсутствовали из-за COVID-19», — приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо» со ссылкой на телеканал «Футбол 2». 0

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