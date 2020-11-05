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    Вратарь «Динамо» Киев о матче с «Барселоной»: Я словно в сказку попал

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    Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет признал, что испытал невероятные эмоции в матче с «Барселоной» (1:2) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Руслан Нещерет
    Руслан Нещерет

    Перед игрой с «Барселоной» основные вратари «Динамо» Георгий Бущан и Денис Бойко сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего главному тренеру киевлян Мирче Луческу пришлось выпускать на поле 18-летнего Нещерета, который в итоге сделал в матче с «Барселоной» 12 сэйвов.

    «Я словно попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов — это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с "Барселоной" на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер.

    После этой игры Руслан Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов, выложить в ютуб и послать тренерскому штабу сборной🔥👏🏽

    — Levchenko Evgeniy (@elevchenko)
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    • Пенальти? Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших по пробитию одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить и вообще, кто может исполнить пенальти в "Барселоне". То, что угадал — это такое дело…

    В целом, на игру вышли спокойно, никакого давления на нас не было, поэтому ничего страшного. Мы не волновались. С такими соперниками приятно играть. Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к игре с Шахтером», — приводит слова Нещерета официальный сайт «Динамо» со ссылкой на телеканал «Футбол 2». 0

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