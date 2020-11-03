Клопп: «Аталанта» — топовая команда с топ-селекцией

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от матча св групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы в непростой ситуации, но из нее надо выбраться. Именно этого я жду от команды. У нас были непростые моменты в прошлом, но мы справлялись.

Это слишком ранняя стадия сезона, чтобы зацикливаться на мыслях о своем турнирном положении в различных турнирах.

Пока для нас это самый большой вызов в текущей Лиге чемпионов. "Аталанта" — очень сложный соперник. По своей тактике немного похожи на "Лидс". Это будет тяжелый матч.

"Аталанта" — топовая команда с топ-селекцией. Очень хорошие игроки, прекрасная организация, на 100 процентов верны своей игровой системе. Они очень умно пользуются сильными сторонами своих игроков.

Жоэль [Матип] и Наби [Кейта] вчера тренировались. Надо будет посмотреть, какой цвет нам даст медицинский штаб — зеленый, желтый или красный.

У нас больше центральных полузащитников, чем мы выпустим на поле, и это хорошая новость.

Диогу Жота в свои 23 года в прекрасном футбольном возрасте, и он уже обладает богатым опытом. Это очень хороший парень, действительно классное приобретение.

Игрокам поначалу может понадобиться время на адаптацию, но в его случае я знал, что это будет недолго, потому что "волки" тоже играли очень интенсивно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0