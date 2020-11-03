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    Назначены арбитры на матчи 14-го тура РПЛ

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Назначены арбитры на матчи 14-го тура РПЛ
    Назначены арбитры на матчи 14-го тура РПЛ

    «Сочи» — «Уфа»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.

    «Урал» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Игорь Панин; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

    «Арсенал» — «Ротор»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

    «Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Гончар.

    «Химки» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артем Любимов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Владимир Овчинников.

    ЦСКА — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Андрей Болотенков; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Зенит» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.

    «Динамо» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Колобаев. 0

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