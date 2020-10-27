«Шахтер» — «Интер»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Шахтера» и «Интера» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Киеве и начнется в 20:55 по московскому времени.

«Шахтер»: Трубин, Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос, Тете, Дентиньо.

Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Судаков, Вьюнник.

«Интер»: Ханданович, Хакими, Д’Амброзио, Брозович, Бастони, де Врей, Барелла, Янг, Видаль, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккия, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Наингголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Интеру». Коэффициент на его победу — 1.59, на успех «Шахтера» — 6.05, на ничью — 4.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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