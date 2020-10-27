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    Пятов остался в запасе «Шахтера» на матч с «Интером»

    «Шахтер» — «Интер»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Шахтера» и «Интера» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Андрей Пятов
    Андрей Пятов

    Встреча пройдет в Киеве и начнется в 20:55 по московскому времени.

    «Шахтер»: Трубин, Корниенко, Хочолава, Бондарь, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос, Тете, Дентиньо.

    Запасные: Пятов, Шевченко, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Судаков, Вьюнник.

    «Интер»: Ханданович, Хакими, Д’Амброзио, Брозович, Бастони, де Врей, Барелла, Янг, Видаль, Мартинес, Лукаку.

    Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккия, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Наингголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Интеру». Коэффициент на его победу — 1.59, на успех «Шахтера» — 6.05, на ничью — 4.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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