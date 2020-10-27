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    «Интер» снова унизит «Шахтер»?

    «Шахтер» — «Интер». Прогноз (к. 5.35) и ставки на Лигу чемпионов 27 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Интер»
    Ромелу Лукаку
    Донецкий «Шахтер» встретится с миланским «Интером» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 27 октября в Киеве, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Шахтер» — «Интер».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 27 Октября 2020 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:55 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Шахтер»

    Чемпион Украины стал автором главной сенсации первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Шахтер» сенсационно выиграл у мадридского «Реала» (3:2). И что немаловажно, случилось это на поле «Королевского клуба».

    «Шахтер» шокировал «Реал» еще до перерыва, забив три эффектных гола. Украинский клуб воспользовался не только ошибками, но и странным отношением «Реала» к этому матчу. По всей видимости, команда Зидана недооценила «Шахтера», по-другому объяснить этот провал сложно.

    И, конечно же, нельзя забывать, что в Мадриде «Шахтер» играл без половины футболистов основного состава. Так что успех действительно грандиозный, но тут все равно больше вопросов именно к «Реалу».

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    • Также интересно, что после триумфальной поездки в Испанию «Шахтер» не смог выиграть в чемпионате Украины у полтавской «Ворсклы». Всего лишь ничья 1:1. При этом почти весь второй тайм «Шахтер» играл в большинстве.

    «Интер»

    «Интер» наверняка планировал стартовать чуть-чуть иначе, но уже в первом же матче потерял очки. Миланский клуб на прошлой неделе не смог выиграть на своем поле у менхенгладбахской «Боруссии» (2:2). Более того, все шло к тому, что «нерадзурри» проиграют, но Ромелу Лукаку все-таки спас свою команду от поражения.

    Но надо признать, что игра у «Интера» не получилась, немцы сыграли очень организованно, по сути, разрушив план Антонио Конте. Хотя также бросилось в глаза, что «Интер» был не так эмоционален, как обычно.

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    Возможно, команда была психологически подавлена после проигрыша «Милану» в дерби. Но в любом случае, «Интер» может играть лучше.

    На выходных «Интер» спокойно выиграл у «Дженоа» (2:0). И тут тоже не обошлось без гола от Лукаку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» можно поставить за 4.30, на ничью за 3.94, а на «Интер» — за 1.86.

    Коэффициент на «Шахтер» занижен, букмекеры, по всей видимости, так впечатлились игрой чемпиона Украины в матче против «Реала», что забыли про одну важную деталь.

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    Несколько месяцев «Шахтер» играл с «Интером» в полуфинале Лиги Европы, и тот матч в донецком клубе предпочитают не вспоминать. Итальянцы уничтожили команду Луиша Каштру со счетом 5:0. Против эмоционального «Интера» у «Шахтера» не было ни единого шанса на положительный результат.

    Тот факт, что матч пройдет в Киеве, вряд ли что-то существенно меняет. «Интер» был не очень убедителен в первом туре, но на матч с «Шахтером» команда Конте наверняка выйдет с другим настроем. Впереди две игры с «Реалом», поэтому потеря очков в столице Украины может стать ключевой в борьбе за путевку в плей-офф ЛЧ.

    Ставка — победа «Интера» с форой (-2,0) за 5.35.

    А также победа «Интера» по итогам первого тайма за 2.35. 0

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