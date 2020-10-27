«Бернли» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу надв выездном матче шестого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Шпоры» забили единственный гол на 76-й минуте, когда после навеса с углового Гарри Кейн пробил головой, мяч отскочил к Сон Хын Мину, который тут же добил сферу в угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Тоттенхэм 0:1 Гол: 0:1 Сон Хын Мин (76') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Кевин Лонг, Йоханн Берг Гудмундссон (Ник Поуп, 84'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Эшли Барнс (Матей Выдра, 89') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Джо Родон, 90'), Мусса Сиссоко, Лукас Моура (Эрик Ламела, 57'), Tanguy Ndombele (Джовани Ло Чельсо, 79'), Гарри Кейн Предупреждения: Джош Браунхилл (2'), Кевин Лонг (80')

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает пятое место (11 очков), а «Бернли» — 18-е (1 очко). 0