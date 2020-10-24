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    «Аталанта» без Миранчука проиграла «Сампдории»

    «Аталанта» — «Сампдория»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Аталанта» потерпела поражение от «Сампдории» в домашнем матче пятого тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Бергамо, завершилась со счетом 1:3.

    Гости вышли вперед на 13-й минуте, когда Фабио Квальярелла прорвался в чужую штрафную с левого фланга и сильным ударом с острого угла поразил ближний угол ворот.

    В концовке первого тайма Квальярелла мог оформить дубль, но не забил пенальти — его удар отразил Марко Спортьелло.

    На 59-й минуте «Сампдория» все же забила второй гол. Якуб Янкто навесил с правого фланга на дальнюю штангу, где Мортен Торсби оказался один и точно в падении пробил головой.

    Бергамцы сократили отставание на 80-й минуте благодаря пенальти, который сначала заработал, а затем реализовал Дуван Сапата.

    Но последнее слово осталось за «Сампдорией». В компенсированное время второго тайма отличился Янкто.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Сампдория 1:3
    Голы: 0:1 Фабио Квальярелла (13'), 0:2 Мортен Торсби (59'), 1:2 Дуван Сапата (пенальти) (80'), 1:3 Якуб Янкто (90') Аталанта: Марко Спортьелло, Бошко Шутало (Рафаэл Толой, 46'), Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Алехандро Гомес, Мартен де Рон (Руслан Малиновский, 63'), Johan Mojica (Робин Гозенс, 46'), Фабио Депаоли (Ханс Хатебур, 60'), Марио Пашалич, Sam Lammers (Дуван Сапата, 46'), Йосип Иличич Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Лорензо Тонелли, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Олбин Экдаль, Гастон Рамирес (Валерио Верре, 65'), Якуб Янкто, Мортен Торсби, Mikkel Damsgaard (Мехди Лери, 72'), Фабио Квальярелла (Бальде Кейта, 66') Предупреждения: Лорензо Тонелли (31'), Johan Mojica (44'), Майя Йосида (47'), Руслан Малиновский (66'), Бальде Кейта (69'), Якуб Янкто (71'), Хосе Луис Паломино (86')

    В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает третье место (9 очков), а «Сампдория» — четвертое (9 очков). 0

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