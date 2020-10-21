Медведев: В Лиге чемпионов любая ошибка наказуема

Генеральный директор «Зенита»поделился впечатлениями после поражения команды в матче Лиги чемпионов с «Брюгге». Напомним, что «сине-бело-голубые» проиграли 1:2.

«Абсолютно неудовлетворительный результат. Проиграть, пропустив за минуту до конца добавленного времени, особенно обидно. Уже не в первый раз обращаем внимание, что "Зенит" начинает играть, пропустив гол. После этого смогли сравнять счёт, атаковали мощно, имели моменты, минимум три раза должны были забивать. Уж один гол забить, чтобы повести, была возможность, но не забили, и в добавленное время пропустили. Думаю, не надо посыпать голову пеплом, это только первая игра из шести. Говорить, что кто-то сильнее или слабее, нельзя.

В чемпионате России наши ошибки часто остаются безнаказанными. А в Лиге чемпионов любая ошибка наказуема. Не хватило победного куража, это одна из причин поражения. Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться. Стоячая ситуация позволила "Брюгге" контролировать середину поля и подступы к своей штрафной площади.

"Зенит" должен контролировать и доминировать. Думаю, такие возможности в команде есть, несмотря на то, что были потери в составе. Я видел Малкома после игры, он, естественно, расстроен, что не смог сыграть. Сказал, что в следующем матче будет готов. Если наши врачи подтвердят это, то он придаст дополнительные аргументы для игры нашей команды. Но бельгийцы тоже приехали не в сильнейшем составе», — цитирует Медведева «Риа Спорт» 0