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    Канчельскис попал в список самых дорогих трансферов в истории АПЛ с учетом инфляции

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вошел в десятку самых дорогостоящих трансферов английской Премьер-лиги с учетом инфляции.

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис

    По результатам исследования Канчельскис занял восьмое место. В 1995 году «Эвертон» заплатил «Манчестер Юнайтед» за российского футболиста 6,75 миллиона фунтов стерлингов, что на сегодняшний день равносильно сумме в 69,32 миллиона фунтов стерлингов.

    Самым же дорогим с учетом инфляции стал переход легендарного нападающего Алана Ширера из «Блэкберна» в «Ньюкасл» в 1996 году. Этот трансфер оценивается в 157,7 миллиона фунтов стерлингов. Тогда же сумма трансфера составила 18,9 миллиона.

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    • Топ-10 самых дорогостоящих трансферов АПЛ в истории с учетом нынешней инфляции:

    1. Алан Ширер — переход в «Ньюкасл» в 1996 году с учетом нынешней инфляции составляет 157,7 миллиона фунтов стерлингов.

    2. Поль Погба, «Манчестер Юнайтед», 2016 — 150,37 млн.

    3. Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити», 2015 — 124,9 млн.

    4. Фернандо Торрес, «Челси», 2011 — 122,09 млн.

    5. Стэн Коллимор, «Ливерпуль», 1995 — 121,02 млн.

    6. Деннис Бергкамп, «Арсенал», 1995 — 104,78 млн.

    7. Рио Фердинанд, «Лидс», 2000 — 71,97 млн.

    8. Андрей Канчельскис, «Эвертон», 1995 — 69,82 млн.

    9. Крис Армстронг, «Тоттенхэм», 1995 — 63,37 млн.

    10. Стэн Коллимор, «Астон Вилла», 1997 — 60,32 млн. 0

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