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    «Колумбия» — «Венесуэла». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Колумбия — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.10.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Колумбии Сборная Венесуэлы
    В 02:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Колумбия» — «Венесуэла».

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    Составы команд:

    «Колумбия»: Камило Варгас, Сантьяго Арьяс, Йерри Мина, Johan Mojica, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Хефферсон Лерма, Дуван Сапата, Луис Мурьель.

    «Венесуэла»: Wilker Farinez, Уилкер Анхель Ромеро, Джон Чансельор, Роберто Росалес, Рональд Эрнандес, Янхель Эррера, Томас Ринкон, Хефферсон Саварино, Джон Мурильо, Дарвин Мачис, Серхио Кордова.

    Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Венесуэла» 0:0 (полная статистика встреч).

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