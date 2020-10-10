Колумбия — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.10.2020)

В 02:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Колумбия»: Камило Варгас, Сантьяго Арьяс, Йерри Мина, Johan Mojica, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Хефферсон Лерма, Дуван Сапата, Луис Мурьель.

«Венесуэла»: Wilker Farinez, Уилкер Анхель Ромеро, Джон Чансельор, Роберто Росалес, Рональд Эрнандес, Янхель Эррера, Томас Ринкон, Хефферсон Саварино, Джон Мурильо, Дарвин Мачис, Серхио Кордова.

Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Венесуэла» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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