Хольмен: Дзюба всегда опасен, Соболев тоже сильный нападающий

Защитник сборной Швециипрокомментировал победу над Россией (2:1) в товарищеском матче.

«Ключевым моментом стал первый гол. В первом тайме нам пришлось тяжко, и было очень важно уйти на перерыв, ведя в счете. Вторая половина удалась нам лучше — получилось снова забить и выиграть.

Из-за коронавируса нам действительно не удалось провести этот матч в Швеции, но для меня все равно, где играть. Просто здорово вернуться в Москву и здорово снова сыграть за сборную. В прошлой игре с Россией я не участвовал, но ваша сборная всегда сильна, а победить ее здесь в Москве было просто невероятно трудно.

Дзюба всегда опасен. Считают его великолепным игроком — он прекрасно использует свое тело и играет очень умно. С Соболевым я нечасто сталкивался на поле, поэтому не могу сказать, как он сегодня сыграл, но видно, что он действительно сильный нападающий и, разумеется, опасен в штрафной.

Я считаю, что Россия здорово защищалась, но, как я и сказал, нам не удалось сыграть в свою игру, особенно в первом тайме, когда с трудом удавалось сохранять мяч. После перерыва стало попроще, поэтому получалось больше атаковать и создать больше голевых моментов.

Здесь чувствую себя очень здорово. Должен сказать, что очень соскучился по городу и многим людям, которых я здесь узнал. Был рад повидаться с Шуниным и другими парнями из моих динамовских времен. Надеюсь, что еще вернусь в Москву, потому что мы с семьей очень любим этот город!», — приводит слова Хольмена «Спорт-Экспресс».

Хольмен ранее выступал в чемпионате России за московское «Динамо». 0