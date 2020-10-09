Гаджиев назвал главную проблему сборной России

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов»поделился мнением об игре сборной России после поражения от Швеции (1:2) в товарищеском матче.

«Центральная зона — одна из наиболее уязвимых позиций в сборной. По сути, кроме Джикии, есть вопросы ко всем. Но, может, на другом уровне, есть и к Георгию вопросы.

Все, кто играл — играли с явными ошибками. Черчесов спросил у меня: "А кто, если не они?". Понять можно.

Обсуждали еще такой вопрос — есть ли смысл перевести кого-то из игроков опорной зоны в центр защиты? Черчесов сказал, что просматривал этот вариант.

Решения пока нет. В тренерском штабе рассматривали нескольких игроков полузащиты. Конкретизировать фамилии не буду. На мой взгляд, доверие к решению этого тренерского штаба должно быть. Они рассматривают игроков системно, не упускают деталей. Конечно, это не повод для того, чтобы говорить: "Все ок!". Но повод для того, чтобы, сомневаясь, понимать, почему принимают то или иное решение. Можно не соглашаться, но в решениях есть логика», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днем».

В воскресенье, 11 октября сборная России сыграет в Москве с Турцией в рамках Лиги наций. 0