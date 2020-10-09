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    Гаджиев назвал главную проблему сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Швеции
    Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре сборной России после поражения от Швеции (1:2) в товарищеском матче.

    Гаджи Гаджиев
    Гаджи Гаджиев

    «Центральная зона — одна из наиболее уязвимых позиций в сборной. По сути, кроме Джикии, есть вопросы ко всем. Но, может, на другом уровне, есть и к Георгию вопросы.

    Все, кто играл — играли с явными ошибками. Черчесов спросил у меня: "А кто, если не они?". Понять можно.

    Обсуждали еще такой вопрос — есть ли смысл перевести кого-то из игроков опорной зоны в центр защиты? Черчесов сказал, что просматривал этот вариант.

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    • Решения пока нет. В тренерском штабе рассматривали нескольких игроков полузащиты. Конкретизировать фамилии не буду. На мой взгляд, доверие к решению этого тренерского штаба должно быть. Они рассматривают игроков системно, не упускают деталей. Конечно, это не повод для того, чтобы говорить: "Все ок!". Но повод для того, чтобы, сомневаясь, понимать, почему принимают то или иное решение. Можно не соглашаться, но в решениях есть логика», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днем».

    В воскресенье, 11 октября сборная России сыграет в Москве с Турцией в рамках Лиги наций. 0

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