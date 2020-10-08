Стало известно, когда состоится суд над «Спартаком»

Заседание Тушинского районного суда по делу о наказании московского «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:1) состоится 12 октября.

Об этом сообщается на официальном сайте Тушинского районного суда.

Ранее появилась информация, что на «Открытие Арене» выявили нарушения, связанные с требованиями по безопасности в связи с предотвращением распространения коронавируса. Роспотребнадзор теперь может ограничить работу домашнего стадиона «Спартака» на срок от 30 до 90 дней.

По официальным данным, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. Однако позже сообщалось, что в реальности болельщиков было больше, чем позволено регламентом. По данным Роспотребнадзора, игру посетили 20 700 человек.

На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб "Спартак-Москва" составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также "Спартаку" грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Тушинский районный суд.

Согласно регламенту, с 1 августа на матчи РПЛ допускается не более 50% зрителей от вместимости стадиона. С 26 сентября стало возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. 0