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    Стало известно, когда состоится суд над «Спартаком»

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    Заседание Тушинского районного суда по делу о наказании московского «Спартака» за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:1) состоится 12 октября.

    «Спартак», возможно, до конца осени будет играть без болельщиков
    «Спартак», возможно, до конца осени будет играть без болельщиков

    Об этом сообщается на официальном сайте Тушинского районного суда.

    Ранее появилась информация, что на «Открытие Арене» выявили нарушения, связанные с требованиями по безопасности в связи с предотвращением распространения коронавируса. Роспотребнадзор теперь может ограничить работу домашнего стадиона «Спартака» на срок от 30 до 90 дней.

    По официальным данным, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. Однако позже сообщалось, что в реальности болельщиков было больше, чем позволено регламентом. По данным Роспотребнадзора, игру посетили 20 700 человек.

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    • На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб "Спартак-Москва" составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также "Спартаку" грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Материалы дела направлены в Тушинский районный суд.

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    • Согласно регламенту, с 1 августа на матчи РПЛ допускается не более 50% зрителей от вместимости стадиона. С 26 сентября стало возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. 0

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