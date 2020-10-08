Бывший врач «Спартака» рассказал, есть ли смысл закрывать стадионы

Экс-глава медицинского штаба «Спартака»считает, что нет никакого смысла запрещать болельщикам посещать футбольные матчи из-за второй волны пандемии коронавируса.

«Надеюсь, трибуны не закроют. Мы должны научиться жить в условиях коронавируса. Продолжаю утверждать: грипп гораздо опаснее коронавируса. Но, судя по динамике роста заболеваемости, зрителей, скорее всего, не будут допускать на стадионы.

На мой взгляд, это неправильное решение. Это не решает проблему. Можно заболеть, спустившись в метро или зайдя в супермаркет.

Нельзя поддаваться массовому психозу. Речь идет же не только о спорте, но и об экономике. Нужно, чтобы голоса врачей, эпидемиологов, экономистов были услышаны в правительстве. Чтобы таких жестких мер, как весной, не принималось», — приводит слова Вартапетова «Спорт-Экспресс». 0