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    Бывший врач «Спартака» рассказал, есть ли смысл закрывать стадионы

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    Экс-глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов считает, что нет никакого смысла запрещать болельщикам посещать футбольные матчи из-за второй волны пандемии коронавируса.

    Михаил Вартапетов
    Михаил Вартапетов

    «Надеюсь, трибуны не закроют. Мы должны научиться жить в условиях коронавируса. Продолжаю утверждать: грипп гораздо опаснее коронавируса. Но, судя по динамике роста заболеваемости, зрителей, скорее всего, не будут допускать на стадионы.

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    • На мой взгляд, это неправильное решение. Это не решает проблему. Можно заболеть, спустившись в метро или зайдя в супермаркет.

    Нельзя поддаваться массовому психозу. Речь идет же не только о спорте, но и об экономике. Нужно, чтобы голоса врачей, эпидемиологов, экономистов были услышаны в правительстве. Чтобы таких жестких мер, как весной, не принималось», — приводит слова Вартапетова «Спорт-Экспресс». 0

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