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    Стадион «Спартака» закроют из-за нарушения мер безопасности

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    Стадион «Спартака» «Открытие Арену» временно закроют, сообщает «РБК-Спорт».

    «Открытие Арена»
    «Открытие Арена»

    По информации источника, на арене выявили нарушения, связанные с требованиями по безопасности в связи с предотвращением распространения коронавируса. Роспотребнадзор теперь может ограничить работы «Открытия Арены» на срок от 30 до 90 дней.

    Согласно регламенту, с 1 августа на матчи РПЛ допускается не более 50% зрителей от вместимости стадиона. С 26 сентября стало возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.

    3 октября на стадионе прошел матч 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). По официальным данным, на нем присутствовало 17 150 зрителей.

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