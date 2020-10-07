Стадион «Спартака» закроют из-за нарушения мер безопасности

По информации источника, на арене выявили нарушения, связанные с требованиями по безопасности в связи с предотвращением распространения коронавируса. Роспотребнадзор теперь может ограничить работы «Открытия Арены» на срок от 30 до 90 дней.

Согласно регламенту, с 1 августа на матчи РПЛ допускается не более 50% зрителей от вместимости стадиона. С 26 сентября стало возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.

3 октября на стадионе прошел матч 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). По официальным данным, на нем присутствовало 17 150 зрителей.

Однако позже сообщалось, что в реальности болельщиков было больше, чем позволено регламентом. 0