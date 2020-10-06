Власти обеспокоены посещаемостью матча «Спартак» — «Зенит»

грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС, сообщает «Чемпионат».

Согласно регламенту РПЛ, с 1 августа 2020 года на матчи лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевого клуба.

По данным официального сайта РПЛ, на субботнем матче «Спартак» — «Зенит» (1:1) присутствовали 17 150 зрителей (вместимость «Открытие Арены» — 45 360).

Однако «красно-белых» подозревают в том, что клуб пустил на стадионе значительно больше зрителей, чем разрешено в соответствии с протоколом о санитарных нормах и социальной дистанции. 0