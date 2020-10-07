Кузяев: Не очень хочется комментировать чьи-то навязчивые фантазии

Полузащитник сборной Россиирассказал, почему решил подписать новый контракт с «Зенитом».

Кузяев, как известно, был близок к переходу в московский «Локомотив», но в последний момент отказался от предложения «железнодорожников».

«Это был непростой период, не понимал, где буду играть. Хочу сказать, что меня в это время поддерживали семья, родные, друзья. Для меня это было самым важным. Очень благодарен клубу "Зенит", тренерскому штабу команды за поддержку и возможность вновь присоединиться к сине-бело-голубым для достижения новых вершин.

Мне кажется, три года — это оптимальный срок для любого контракта и довольно распространенная футбольная практика. Во время переговоров, конечно, были нюансы, но я очень рад, что все разрешилось именно так. Положительно! Теперь с нетерпением жду начала тренировок с "Зенитом".

Пообщавшись в очередной раз с тренерским штабом и руководством "Зенита", я понял, насколько клуб во мне заинтересован. Думаю, это стало решающим фактором.

Комментировать слухи и чьи-то навязчивые фантазии в интернете не очень хотелось бы. Не стоит верить всему тому, что пишется в интернете. Сейчас я снова в "Зените", и это главное для меня», — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита». 0