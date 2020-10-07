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    «Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

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    «Зенит» на своем официальном сайте опубликовал заявку на групповую стадию Лиги чемпионов.

    «Зенит»
    «Зенит»

    В список «А» вошли 22 футболиста:

    Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.

    Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.

    Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

    В список «B» вошли три игрока: Леон Мусаев, Данила Прохин и Даниил Шамкин.

    На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

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