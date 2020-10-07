«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

В список «А» вошли 22 футболиста:
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
В список «B» вошли три игрока: Леон Мусаев, Данила Прохин и Даниил Шамкин.
Заявка для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 🗒 pic.twitter.com/1LvVftxalT— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».