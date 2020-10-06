Кикнадзе: Должны были подписать Кузяева вчера, но в один день всё перевернулось

Генеральный директор «Локомотива»рассказал о сорвавшемся переходе в столичный клуб полузащитника

Напомним, 6 октября «Зенит» объявил о возвращении Кузяева. Ранее футболист выступал в составе сине-бело-голубых, но покинул клуб в конце прошлого сезона из-за желания поиграть в европейском чемпионате.

«Я был очень рад познакомиться с отцом Далера. У нас был абсолютно конструктивный диалог. Мне жаль, что трансфер не случился.

Мы его должны были подписать вчера. Велась реальная работа, мы считали, что переход позволит не только усилить состав нашей команды, но и даст постоянную практику игроку сборной.

К сожалению, в один день всё перевернулось. Так получилось, так бывает. Мы учтем на будущее, извлечем уроки.

Появилась информация, что трансферу во многом помешал отец Кузяева. Это неправда. Я с огромным уважением отношусь к Адьяму и считаю, что он делает всё для того, чтобы помочь сыну.

Завышенные требования игрока? Это неправда. Ни сам Далер, ни его отец не виноваты в том, что сделка с "Локомотивом" не состоялась», — приводит слова Кикнадзе Sport24. 0