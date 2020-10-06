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    «Зенит» объявил о переходе Вендела

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    Питерский «Зенит» подписал полузащитника «Спортинга» Маркуса Вендела, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

    Маркус Вендел
    Маркус Вендел

    Известно, что контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Стоимость трансфера должна составить 20 млн евро. Также известно, что «зенитчики» должны будут выплатить 4 млн евро сверху в качестве бонусов.

    Данная сделка стала самой крупной в рамках нынешнего трансферного окна РПЛ.

    В прошлом сезоне Вендел сыграл за «Спортинг» 28 матчей в рамках Примейра-лиги. На его счету было 3 гола и 3 ассиста. Вместе с командой он выиграл Кубок Португалии 2018/2019. Игрок был куплен у «Флуминенсе» за 7,5 млн евро. 0

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