«Зенит» объявил о переходе Вендела

Питерскийподписал полузащитника, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Известно, что контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Стоимость трансфера должна составить 20 млн евро. Также известно, что «зенитчики» должны будут выплатить 4 млн евро сверху в качестве бонусов.

Данная сделка стала самой крупной в рамках нынешнего трансферного окна РПЛ.

В прошлом сезоне Вендел сыграл за «Спортинг» 28 матчей в рамках Примейра-лиги. На его счету было 3 гола и 3 ассиста. Вместе с командой он выиграл Кубок Португалии 2018/2019. Игрок был куплен у «Флуминенсе» за 7,5 млн евро. 0