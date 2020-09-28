«МЮ» заинтересован в трансфере хавбека «Челси»

интересуется полузащитником, сообщает Mirror.

Как передает источник, главный тренер красных дьяволов Уле-Гуннар Сульшер является давним поклонником 29-летнего хавбека.

Отмечается, что «МЮ» уже связался с представителями Канте и озвучил свое предложение. Если Канте согласится на переход, ему придется пойти на снижение зарплаты.

Ранее появилась информация, что интерес к французскому футболисту проявлял миланский «Интер».

Канте выступает за лондонский клуб с 2016 года. Его контракт рассчитан до июня 2023-го. В прошлом сезоне Н'Голо отыграл за «Челси» в 22 матчах АПЛ, забил три гола и заработал четыре желтые карточки. 0