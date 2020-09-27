«Атлетико» — «Гранада»: счет матча 6:1, обзор голов

Первый гол уже на 9-й минуте забил Диего Коста, головой замкнувший навес от Анхеля Корреа.
Спустя семь минут «матрасники» заработали пенальти, который не сумел реализовать Сауль Ньигес.
Второго результативного удара пришлось ждать до начала второго тайма. На 47-й минуте отличился Корреа ударом с угла вратарской.
На 65-й минуте пришла очередь Жуана Феликса, который удачно ворвался в штрафную, на замахе освободился от защитника и точно пробил в ближний угол.
Еще через пять минут на поле появился Луис Суарес, заменивший Диего Косту. И на 72-й минуте уругвайский форвард отметился результативной передачей на Маркоса Льоренте.
За четыре минуты до конца основного времени уже Льоренте выступил ассистентом Суареса, который отметился голом в дебютной игре.
Гости забили единственный гол на 87-й минуте. Автором точного удара стал Хорхе Молина.
Однако последнее слово осталось за мадридцами — в компенсированное время Суарес оформил дубль.
В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает девятое место (3 очка), а «Гранада» — второе (6 очков). 0