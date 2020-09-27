«Атлетико» — «Гранада»: счет матча 6:1, обзор голов

В рамках третьего тура испанской Примерына своем поле разгромилсо счетом 6:1.

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Первый гол уже на 9-й минуте забил Диего Коста, головой замкнувший навес от Анхеля Корреа.

Спустя семь минут «матрасники» заработали пенальти, который не сумел реализовать Сауль Ньигес.

Второго результативного удара пришлось ждать до начала второго тайма. На 47-й минуте отличился Корреа ударом с угла вратарской.

На 65-й минуте пришла очередь Жуана Феликса, который удачно ворвался в штрафную, на замахе освободился от защитника и точно пробил в ближний угол.

Еще через пять минут на поле появился Луис Суарес, заменивший Диего Косту. И на 72-й минуте уругвайский форвард отметился результативной передачей на Маркоса Льоренте.

За четыре минуты до конца основного времени уже Льоренте выступил ассистентом Суареса, который отметился голом в дебютной игре.

Гости забили единственный гол на 87-й минуте. Автором точного удара стал Хорхе Молина.

Однако последнее слово осталось за мадридцами — в компенсированное время Суарес оформил дубль.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Гранада 4:0 Голы: 1:0 Диего Силва (9'), 2:0 Анхель Корреа (47'), 3:0 Жоау Фелиш (65'), 4:0 Маркос Льоренте (72') Атлетико: Ян Облак, Ренан Лоди, Стефан Савич, Фелипе, Киран Триппьер, Коке (Витоло, 77'), Сауль Ньигес, Анхель Корреа (Тома Лемар, 77'), Янник Карраско (Маркос Льоренте, 71'), Жоау Фелиш (Томас, 71'), Диего Силва (Луис Суарес, 70') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Виктор Диас, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Luis Milla (Ян Брис Этеки, 71'), Антонио Пуэртас (Дарвин Мачис, 60'), Рамон Азиз, Янхель Эррера (Федерико Вико, 71'), Кенеди (Alberto Soro, 60'), Хорхе Молина Предупреждения: Домингуш Дуарте (15'), Жоау Фелиш (27'), Сауль Ньигес (59'), Томас (74')

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает девятое место (3 очка), а «Гранада» — второе (6 очков). 0