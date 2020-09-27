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    «Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом»

    «Арсенал» — «Ростов»: счет матча — 2:3, обзор голов

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    В 9-м туре Российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» принимал «Ростов».

    Кэнто Хасимото
    Кэнто Хасимото

    Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

    Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте — Сергей Ткачев пасом со своей половины поля нашел Эванса Кангва, тот убежал в штрафную и нанес удар в дальний угол.

    «Ростову» удалось отыграться уже четыре минуты спустя. Алексей Ионов вырезал передачу на дальнюю штангу, которую замкнул Евгений Чернов.

    До перерыва ростовчане забили еще дважды. Сперва Кэнто Хасимото переправил мяч в ворота плечом, а затем он же оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

    На 66-й минуте ростовчане остались в меньшинстве. Данил Глебов совершил грубый подкат, за который получил второй «горчичник».

    На третьей добавленной ко второму тайму минуте Мохаммед Кадири отыграл один мяч для хозяев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — Ростов 2:3
    Голы: 1:0 Эванс Кангва (9'), 1:1 Евгений Чернов (13'), 1:2 Кэнто Хасимото (40'), 1:3 Кэнто Хасимото (45') Арсенал Тула: Michail Levashov, Artem Sokol (Кирилл Комбаров, 46'), Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Юрий Ковалев (Даниил Хлусевич, 70'), Кингз Кангва (Kadri Mohammed, 46'), Георги Костадинов, Эванс Кангва, Сергей Ткачёв (Валерий Громыко, 81'), Игорь Горбатенко (Гурам Аджоев, 81') Ростов: Егор Бабурин, Деннис Хаджикадунич (Дмитрий Чистяков, 46'), Евгений Чернов, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото, Алексей Ионов (Дмитрий Полоз, 62'), Данил Глебов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Эльдор Шомуродов (Арсений Логашов, 70') Предупреждения: Алексей Ионов (17'), Евгений Чернов (25'), Юрий Ковалев (34'), Кингз Кангва (38'), Роберт Бауэр (48'), Хорен Байрамян (48'), Матиас Норманн (52'), Кэнто Хасимото (53'), Данил Глебов (54'), Кирилл Комбаров (60'), Данил Глебов (66')

    «Ростов» набрал 17 очков и после своего матча вышел на 3-е место в таблице РПЛ. У «Арсенала» — 8 очков и 12-я позиция. 0

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