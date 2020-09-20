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    Тульский «Арсенал» в результативном матче обыграл «Сочи»

    «Арсенал» Тула — «Сочи»: счет матча — 3:2, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» принимал «Сочи» в 8-м туре РПЛ. Матч прошел 20 сентября.

    Сергей Ткачев
    Сергей Ткачев

    Хозяева выиграли со счетом 3:2.

    На 10-й минуте Кристиан Нобоа вывел гостей вперед, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой у Евгения Луценко.

    Уже через 10 минут «Арсеналу» удалось отыграться своим первым ударом в матче — Сергей Ткачев прицельно пробил с лета.

    В конце первого тайма «Арсенал» вышел вперед — Эванс Кангва забил головой после навеса своего брата.

    На 65-й минуте Миха Мевля воспользовался ошибкой Михаила Левашова на выходе и установил на табло счет 2:2.

    Но через 6 минут Ткачев красивым ударом в дальний угол поставил точку в этой игре.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — Сочи 3:2
    Голы: 0:1 Кристиан Нобоа (пенальти) (10'), 1:1 Сергей Ткачёв (20'), 2:1 Эванс Кангва (45'), 2:2 Миха Мевля (65'), 3:2 Сергей Ткачёв (71') Арсенал Тула: Michail Levashov, Artem Sokol, Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Юрий Ковалев (Даниил Хлусевич, 78'), Кингз Кангва, Георги Костадинов (Игорь Горбатенко, 77'), Эванс Кангва, Сергей Ткачёв (Kadri Mohammed, 84'), Evgeni Lutsenko (Валерий Громыко, 37') Сочи: Сослан Джанаев, Сергей Терехов, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Артур Юсупов (Danil Prutsev, 84'), Ибрагим Цаллагов (Антон Заболотный, 75'), Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов (Кирилл Заика, 46'), Никита Бурмистров, Жоаозиньо Предупреждения: Artem Sokol (6'), Evgeni Lutsenko (9'), Эванс Кангва (17'), Тимофей Маргасов (29'), Кирилл Заика (55'), Ибрагим Цаллагов (69')

    «Арсенал» набрал 8 очков и поднялся на 12-е место в РПЛ. «Сочи» (15 очков) занимает третью позицию. 0

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