Брянское «Динамо» получило второе техническое поражение

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил техническое поражение брянскомуза матч ФНЛ с

Об этом информирует официальный сайт ФНЛ.

Матч не состоялся из-за коронавируса в брянской команде.

«В соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча — присудить поражение ФК "Динамо-Брянск" г. Брянск в матче Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2020/21 между командами "Динамо-Брянск" — "Нефтехимик" со счетом 0:3, присудить победу ФК "Нефтехимик" г. Нижнекамск в указанном матче со счетом 3:0», — говорится в сообщении.

Ранее «Динамо» Брянск присудили техническое поражение в матче со «Спартаком-2». 0