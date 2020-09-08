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    «Динамо» Брянск засчитано техническое поражение в матче со «Спартаком-2»

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    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскому «Динамо» техническое поражение за матч ФНЛ против «Спартака-2» за неявку на игру.

    Артур Григорьянц
    Артур Григорьянц

    Об этом сообщает ТАСС.

    Встреча между командами, запланированная на 5 сентября, была отменена из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом в команде хозяев.

    «КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому "Динамо" со счетом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условия проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв», — сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

    У брянского «Динамо» в активе 12 очков после семи матчей и седьмое место в турнирной таблице. «Спартак-2», в активе которого теперь 16 очков, располагается на второй строчке. 0

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