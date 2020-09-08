«Динамо» Брянск засчитано техническое поражение в матче со «Спартаком-2»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянскомутехническое поражение за матч ФНЛ противза неявку на игру.

Об этом сообщает ТАСС.

Встреча между командами, запланированная на 5 сентября, была отменена из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом в команде хозяев.

«КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому "Динамо" со счетом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условия проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв», — сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

У брянского «Динамо» в активе 12 очков после семи матчей и седьмое место в турнирной таблице. «Спартак-2», в активе которого теперь 16 очков, располагается на второй строчке. 0