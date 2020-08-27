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    МЛС отменила ряд матчей чемпионата из-за протестов

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    Руководство МЛС приняло решение отменить оставшиеся пять матчей, которые должны были пройти в ночь на 27 августа, из-за протестов против расизма.

    МЛС отменила ряд матчей чемпионата из-за протестов
    МЛС отменила ряд матчей чемпионата из-за протестов

    «Вся футбольная семья высшей лиги опечалена и напугана бессмысленным расстрелом Джейкоба Блейка в Кеноше. Мы продолжаем стоять вместе с чернокожим сообществом, включая наших игроков и сотрудников, и разделяем их боль, гнев и разочарование.

    Вся футбольная общественность осуждает расизм и всегда выступает за равенство. Но нам необходимо сделать больше, чтобы произошли ощутимые изменения. Высшая футбольная лига приняла решение отложить оставшиеся пять матчей», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

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