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    «Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира ФНЛ

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    «Торпедо» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе нападающего Ивана Сергеева в самарский клуб, сообщает пресс-служба московской команды.

    Иван Сергеев
    Иван Сергеев

    «25-летний форвард выступал за "Торпедо" с сезона 2018/19, в составе нашей команды стал лучшим бомбардиром зоны "Центр" ПФЛ и помог торпедовцам выйти в ФНЛ.

    В "Лучшей Лиге мира" Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим нападающим прошлого сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. За время выступлений в "Торпедо" Иван Сергеев по праву стал одним из главных любимцев торпедовских болельщиков.

    Мы благодарим нападающего и желаем удачи в дальнейшей карьере! Ваня, ты навсегда останешься черно-белым! Не прощаемся и всегда будем рады новой встрече с тобой!» — говорится в заявлении. 0

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