«Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира ФНЛ

достигли соглашения о переходе нападающегов самарский клуб, сообщает пресс-служба московской команды.

«25-летний форвард выступал за "Торпедо" с сезона 2018/19, в составе нашей команды стал лучшим бомбардиром зоны "Центр" ПФЛ и помог торпедовцам выйти в ФНЛ.

В "Лучшей Лиге мира" Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим нападающим прошлого сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. За время выступлений в "Торпедо" Иван Сергеев по праву стал одним из главных любимцев торпедовских болельщиков.

Мы благодарим нападающего и желаем удачи в дальнейшей карьере! Ваня, ты навсегда останешься черно-белым! Не прощаемся и всегда будем рады новой встрече с тобой!» — говорится в заявлении. 0