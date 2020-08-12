«Шахтер» — «Базель»: счет матча 4:1, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
В составе победителей отличились Жуниор Мораес (вторая минута), Тайсон (22-я), Алан Патрик (75-я, пенальти) и Додо (88-я).
У «Базеля» отличился Рикки ван Волфсвинкел (90-я).
Украинский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с миланским «Интером». Встреча пройдет 17 августа. Во втором полуфинале померятся силами «Манчестер Юнайтед» и «Севилья».
Лига Европы. 1/4 финала
«Шахтер» (Украина) — «Базель» (Швейцария) — 4:1 (2:0)
Голы: Мораэс, 2 (1:0). Тайсон, 22 (2:0). Патрик, 75 — с пенальти (3:0). Додо, 88 (4:0). ван Волфсвинкел, 90+2 (4:1)«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Додо, Бондарь, Степаненко, Тайсон (Майкон, 85), Патрик (Коваленко, 78), Марлос (Соломон, 72), Маркос Антониу (Тете, 85), Мораэс (Фернанду, 85)«Базель»: Николич, Видмер, Петретта, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Фрай, Джака (Маршан, 60), Кампо, Пулулу, Артур Кабрал (Адеми, 73)Предупреждения: Фрай, 26. Патрик, 52. Артур Кабрал, 64. Бондарь, 87