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    Мещеряков: Составители календаря РПЛ забыли, как играть в футбол в реальности, а не на бумаге

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Суперкубок России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскритиковал календарь нового сезона чемпионата России.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков

    «Мы высказывали свои претензии РПЛ по проекту календаря. Знаю, что с рядом клубов его вообще не согласовывали. Мы были против.

    Складывается впечатление, что люди, которые составляли этот календарь, несколько забыли, что такое играть в футбол в реальности, а не на бумаге», — сказал Мещеряков изданию «Чемпионат».

    Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

    11 августа «Локомотив» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сыграет на выезде с казанским «Рубином». В 2-м туре, который пройдёт 14–17 августа, «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром». 0

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