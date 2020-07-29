Федор Смолов вернулся в «Локомотив»

Форвардвернулся в расположение сообщает пресс-служба «железнодорожников.

"Футболисты 'Локомотива' начали подготовку к новому сезону. Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Фёдор Смолов, который вернулся из аренды в 'Сельте', а также большая группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Чёрный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев", — пишут на сайте "Локомотива".

Напомним, что российский нападающий выступал за "Сельту" в рамках аренды. Он провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами. 0