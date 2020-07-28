РПЛ опубликовала календарь на сезон 2020/21

«Спартак» — ЦСКА
globallookpress.com
Матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа, заключительного — 16 мая.
Московское дерби ЦСКА — «Спартак» состоится в рамках седьмого тура, который запланирован на 11-14 сентября.
Ответная игра на поле «красно-белых» состоится в 27-м туре, который должен пройти 23-26 апреля.
1 тур, 8-11 августа
«Спартак» — «Сочи»
«Тамбов» — «Ростов»
«Рубин» — «Локомотив»
«Арсенал» — «Ахмат»
«Ротор» — «Зенит»
«Уфа» — «Краснодар»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — ЦСКА
2 тур, 14-17 августа
«Спартак» — «Ахмат»
«Ростов» — «Зенит»
ЦСКА — «Тамбов»
«Динамо» — «Ротор»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Сочи» — «Химки»
«Рубин» — «Урал»
«Арсенал» — «Уфа»
Полный календарь РПЛ 2020/2021 в ближайшее время будет опубликован на LiveSport.Ru. 0