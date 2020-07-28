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    РПЛ опубликовала календарь на сезон 2020/21

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    Российская Премьер-лига составила календарь на сезон 2020/21.

    «Спартак» — ЦСКА
    «Спартак» — ЦСКА

    Матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа, заключительного — 16 мая.

    Московское дерби ЦСКА — «Спартак» состоится в рамках седьмого тура, который запланирован на 11-14 сентября.

    Ответная игра на поле «красно-белых» состоится в 27-м туре, который должен пройти 23-26 апреля.

    1 тур, 8-11 августа

    «Спартак» — «Сочи»
    «Тамбов» — «Ростов»
    «Рубин» — «Локомотив»
    «Арсенал» — «Ахмат»
    «Ротор» — «Зенит»
    «Уфа» — «Краснодар»
    «Урал» — «Динамо»
    «Химки» — ЦСКА

    2 тур, 14-17 августа

    «Спартак» — «Ахмат»
    «Ростов» — «Зенит»
    ЦСКА — «Тамбов»
    «Динамо» — «Ротор»
    «Локомотив» — «Краснодар»
    «Сочи» — «Химки»
    «Рубин» — «Урал»
    «Арсенал» — «Уфа»

    Полный календарь РПЛ 2020/2021 в ближайшее время будет опубликован на LiveSport.Ru. 0

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