РПЛ опубликовала календарь на сезон 2020/21

составила календарь на сезон 2020/21.

Матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа, заключительного — 16 мая.

Московское дерби ЦСКА — «Спартак» состоится в рамках седьмого тура, который запланирован на 11-14 сентября.

Ответная игра на поле «красно-белых» состоится в 27-м туре, который должен пройти 23-26 апреля.

1 тур, 8-11 августа

«Спартак» — «Сочи»

«Тамбов» — «Ростов»

«Рубин» — «Локомотив»

«Арсенал» — «Ахмат»

«Ротор» — «Зенит»

«Уфа» — «Краснодар»

«Урал» — «Динамо»

«Химки» — ЦСКА

2 тур, 14-17 августа

«Спартак» — «Ахмат»

«Ростов» — «Зенит»

ЦСКА — «Тамбов»

«Динамо» — «Ротор»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Сочи» — «Химки»

«Рубин» — «Урал»

«Арсенал» — «Уфа»

Полный календарь РПЛ 2020/2021 в ближайшее время будет опубликован на LiveSport.Ru. 0