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    Евсеев: «Уфа» прыгнула выше головы после рестарта РПЛ

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги сезона после матча с тульским «Арсеналом» (0:0) в 30-м туре РПЛ.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Все разговоры, в которых говорят, что у нас плохие игроки — я их убираю в сторону. В каждой команде есть хорошие игроки, неважно, московские, питерские или с периферии. Игроки растут, главное ставить перед ними задачи. Ребята сегодня справились, и я очень горд за команду. Несмотря на все трудности в последнее время, мы не просто играли, а набирали очки.

    Были ли матчи, когда команда прыгнула выше головы? Игра с "Динамо", которую мы проиграли. Мы прыгнули выше головы после рестарта чемпионата, потому что никто не знал, как готовиться к этой части. Кто-то был готов сразу, а кто-то — нет, были проблемы с травмами. Игры шли через три на четвертую, через две на третью. С этим столкнулся "Урал", это одна из причин, почему был проигран полуфинал Кубка России. Было видно, что они играют из последних сил, а "Химки" физически на голову сильнее. К тому же, у них выбыло два основных игрока. Каждый как мог выкарабкивался из этой ситуации, таблица расставила все по местам.

    Надо дать время, ребята отдохнут. Неважно, сколько дней. Главное, чтобы от футбола отдохнули. Насколько я понимаю, чемпионат начинается 9 августа. Наверное, там будут такие же игры, через три на четвертую. Или же последняя игра 16 декабря. Еще не приняли окончательное решение, но уже есть подвижки. Нужно отдохнуть и готовиться с нуля», — цитирует Евсеева gorobzor.ru.

    Уфимцы финишировали на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. 0

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