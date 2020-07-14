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    РФС оштрафовал ЦСКА на 250 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч

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    КДК РФС объявил о наказаниях клубам по итогам 28-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт союза.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    За нарушение регламента возобновления сезона ЦСКА, «Арсенал», «Сочи» оштрафованы на 250 тысяч рублей, «Динамо» — на 200 тысяч рублей, «Локомотив» — на 150 тысяч, «Ростов» — на 50 тысяч.

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение правил антикоронавирусного регламента, как и полузащитник «Арсенала» Валерий Громыко.

    ЦСКА также получил штраф в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды: в матче с «Рубином» (1:1) предупреждения получили шесть игроков армейцев.

    Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с «Сочи» (0:1). 0

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