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    Матч за Суперкубок России не состоится в летнее межсезонье

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    Руководство российской Премьер-лиги не собирается проводить матч за трофей Суперкубка России в летнее межсезонье.

    Суперкубок России
    Суперкубок России

    «Мы не будем проводить матч за Суперкубок России в межсезонье этим летом. При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва», — сообщил ТАСС коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

    Отмечается, что матч за Суперкубок России 2020 года может пройти зимой за рубежом.

    Суперкубок России — состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. Трофей разыгрывался 17 раз.

    ЦСКА является рекордсменом по числу побед, имея в своем активе семь титулов. «Зенит» четырежды становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» побеждал три раза, «Рубин» — два, «Спартак» — один раз.

    Новый сезон РПЛ планировалось начать 2 августа, однако клубы выступили с пожеланием стартовать 9-10 августа. 0

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