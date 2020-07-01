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    Гаджиев: «Оренбургу», ушедшему на изоляцию, можно только посочувствовать

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    Футбольному клубу «Оренбург», который всем составом ушел на изоляцию из-за случаев заражения коронавирусом, можно только посочувствовать, считает российский тренер Гаджи Гаджиев.

    Гаджи Гаджиев
    Гаджи Гаджиев

    Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом», который должен был пройти 1 июля.

    Как сообщил оперштаб РПЛ, «на данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание коронавирусом».

    «Конечно, можно посочувствовать "Оренбургу" в этой ситуации. Тем более, что мы не знаем, по какой причине захлестнула волна (заболеваний) эту команду.

    Может, там и соблюдались все требования, но ситуация так сложилась, что ничего нельзя было поделать. Сложно однозначно оценить ситуацию, в которую попал "Оренбург".

    С одной стороны, можем отметить, что есть клубы в РПЛ, которые смогли сделать всё грамотно и избежали заболевания.

    А некоторые клубы не справились то ли в силу того, что слишком много позволили футболистам, то ли не смогли правильно организовать антивирусный режим.

    Мне кажется, в некоторых случаях были допущены просчеты (при соблюдении мер предосторожности).

    Но с другой стороны, это же нестандартная ситуация, и нет конкретных рекомендаций по управлению этим процессом со стороны федерации и премьер-лиги, нет наработок», — сказал Гаджиев «Р-Спорту».

    Ранее из-за того, что у нескольких членов команды был диагностирован коронавирус, «Оренбург» не смог провести матч 24-го тура против «Краснодара», и ему было засчитано техническое поражение. 0

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