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    Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем «Ростов» — «Сочи»

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи» (1:10).

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    17 июня «Ростов» ушел в полном составе на двухнедельный карантин, так как в команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом.

    Дончане хотели перенести матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», но соперники не согласились. Желто-синие выставили смешанный состав из игроков юношеских и молодежных команд.

    «Жизнь такая. Ситуация нужно принимать, как есть. Многие осуждают "Сочи"? А я приведу пример.

    "Урал" не сыграл с "Шинником" кубковый матч, в потом ничего не выиграл. Нужно находиться в игровом ритме.

    Не должно быть двойных стандартов. Но регламент был так принят. Будем играть теми, кто может играть. Нормально. Просто не надо до этого доводить.

    Каждый клуб должен рассчитывать свои возможности. Повнимательнее, пожалуйста. Никто чемпионат останавливать не собирается. Это ваша ответственность перед клубом», — сказал Черчесов в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ». 0

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