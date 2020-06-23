«Реал» недоволен календарем Ла Лиги

Мадридскийнедоволен расписание ближайших — 33-го и 34-го — туров Ла Лиги, сообщает As.

По информации источника, «сливочные» считают несправедливым тот факт, что между турами у них будет на восстановление и перерыв на 56 часов меньше, чем у ближайшего конкурента — «Барселоны». У каталонцев между играми в этих турах 118 часов, когда как у «Реала» всего 62.

В 33-м туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 30 июня, а «Реал» примет «Хетафе» 2 июля. В 34-м туре «Реал» днем 5 июля сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Барселона» поздним вечером того же дня на выезде встретится с «Вильярреалом».

«Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» по дополнительным показателям. 0