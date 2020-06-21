Хохлов: Руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя

Бывший главный тренер «Динамо»прокомментировал ситуацию вокруг матчей 23-го тура чемпионата России

«Мне кажется, что премьер-лига четко должна прописывать регламент, а если этого нет, то брать решение на себя.

Руководство лиги должно было принять ответственность на себя, а не ждать, согласятся клубы на перенос или нет.

Понятно, что такой ситуации не было, но для того руководство и существует, чтобы принимать решения», — передает слова Хохлова «РИА Новости».

Накануне стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. 21 июня стало известно о переносе встречи на 19 июля.

Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения. 0