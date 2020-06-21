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    Хохлов: Руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя

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    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию вокруг матчей 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» и «Сочи» — «Ростов».

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «Мне кажется, что премьер-лига четко должна прописывать регламент, а если этого нет, то брать решение на себя.

    Руководство лиги должно было принять ответственность на себя, а не ждать, согласятся клубы на перенос или нет.

    Понятно, что такой ситуации не было, но для того руководство и существует, чтобы принимать решения», — передает слова Хохлова «РИА Новости».

    Накануне стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. 21 июня стало известно о переносе встречи на 19 июля.

    Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения. 0

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